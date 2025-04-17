Під час сесії міськради один із депутатів повідомив, що скарги одеситів на вигул великих і потенційно небезпечних собак без належного контролю надходять ще з 2020 року. Проте на сьогодні в місті немає дієвих механізмів впливу на порушників. За словами депутата, деякі випадки завершуються травмами людей та дітей, пошкодженим одягом та наляканими перехожими.

У зв’язку з цим депутати наполягають на ухваленні чітких норм, які дозволять муніципальним службам не лише робити зауваження, а й складати протоколи та накладати штрафи. Йдеться передусім про вимогу використовувати повідки та намордники для вигулу великих порід собак, зокрема бійцівських.

У департаменті екології міста підтвердили, що робота над оновленням місцевих правил утримання домашніх тварин триває. Проєкт документа вже підготовлено, і він проходить юридичне опрацювання. Однак через зміни у загальнонаціональному законодавстві його затвердження тимчасово відкладено — міськрада очікує, що Верховна Рада ухвалить необхідні нормативні акти, які дозволять привести місцеві правила у відповідність.

Попри затримку, в Одеській міськраді прогнозують, що документ винесуть на голосування вже у 2025 році. Також під час сесії обговорювали можливість перевірки умов утримання тварин в Одеському зоопарку та зміни у фінансуванні шкільного харчування.

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