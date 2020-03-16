На одесской улице временно отменили анонсированный односторонний проезд

В одесском КП “СМЭП” недавно объявили о том, что внесут коррективы в проезд на участке улицы Пишоновской.

Речь идет об отрезке между улицами Мечникова и спуском Ковалевского. Там с 12 марта собирались ввести одностороннее движение.

Коммунальщики уже даже установили в том районе соответствующие дорожные знаки. Но через пару дней они пропали.

Как оказалось, в гордепартаменте транспорта временно передумали вносить изменения. Об этом сообщает topor.od.ua

По словам директора ведомства Александра Илько такое решение приняли после дополнительного обследования обстановки на дороге и общения с местными жителями. Там нет автоматического контроля скорости, так что нельзя быть уверенным, что пешеходам будет безопасно, если движение изменят.

Но от самой идеи одностороннего проезда в горсовете все же не отказались. Пообещали вернуться к этому вопросу во втором полугодии нынешнего года.

Фото: Vgorode

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