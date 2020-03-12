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Новости Одессы и Одесской области

На Пишоновской улице с сегодняшнего дня будет одностороннее движение

На Пишоновской улице с сегодняшнего дня будет одностороннее движение

С 12 марта на улице Пишоновской появится участок с односторонним движением. Об этом сообщили в пресс-службе КУ «СМЭП».

Согласно новой схеме, одностороннее движение вводится по улице Пишоновской только на участке от Мечникова до спуска Ковалевского. Таким образом, транспорт будет двигаться по новым правилам.

Коммунальщики уже установили соответствующие знаки и информационные таблички на этом участке.

Фото: УСИ

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