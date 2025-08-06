светофор не работает

Ключевые моменты:

  • В Киевском районе Одессы временно не будет работать светофор на перекрестке улиц Проселочной и Самолетной. Причина – замена опор электропередач;
  • Работы займут несколько дней;
  • Водителей и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения и осторожность.

Об этом говорится в сообщении коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП»).

«В связи с проведением работ по замене опор электропередач на перекрестке ул. Проселочная – Самолетная, светофор временно не будет работать в течение нескольких дней», – отмечается в сообщении.

Коммунальщики паросят всех участников дорожного движения:

  • соблюдать правила приоритета проезда перекрестков;
  • быть внимательными и осторожными на дороге.

Напомним, ранее в Одессе появился новый светофор в районе Аркадии.

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