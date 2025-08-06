Ключевые моменты:
- В Киевском районе Одессы временно не будет работать светофор на перекрестке улиц Проселочной и Самолетной. Причина – замена опор электропередач;
- Работы займут несколько дней;
- Водителей и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения и осторожность.
Об этом говорится в сообщении коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП»).
«В связи с проведением работ по замене опор электропередач на перекрестке ул. Проселочная – Самолетная, светофор временно не будет работать в течение нескольких дней», – отмечается в сообщении.
Коммунальщики паросят всех участников дорожного движения:
- соблюдать правила приоритета проезда перекрестков;
- быть внимательными и осторожными на дороге.
Напомним, ранее в Одессе появился новый светофор в районе Аркадии.