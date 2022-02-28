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«В Одессе врага ждет дорога в ад» — обращение Сергея Гриневецкого

«В Одессе врага ждет дорога в ад» — обращение Сергея Гриневецкого

Начальник Одесской областной военной администрации Сергий Гриневецкий обратился к жителям Одессы и области.

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Сограждане, жители Одессы и Одесской области, братья и сестры украинцы. Уже пятый день Одесса сопротивляется вероломному вторжению Российской Федерации.

Мы работаем 24 часа в сутки с Вооруженными силами Украины, пограничниками, службой безопасности Украины, национальной полицией и силами территориальной обороны.

На сегодняшний день все органы военной администрации работают как единый организм, полностью контролируют ситуацию в Одессе и области.

Мы располагаем всей информацией о возможностях и ресурсах врага и готовы дать отпор любой попытке приблизиться к Одессе землей, с неба или с моря.

Враг понес ужасные потери, наступление на Юг Украины было сорвано в Николаевской и Херсонской областях. Вражеские диверсионные группы уничтожаются и задерживаются нашими органами. Их план нас увлечь – нам уже полностью понятен, ему не сбыться.

Не получив преимущества, противник начал информационную войну – в бой пошли фейки и провокации, о том, что мы бежали; о том, что Одесса будет договариваться.

Цель понятна: отвлечь нас от реальной обороны и заставить искать предательство внутри.

Хочу заверить вас: здесь с оккупантами никто и ни о чем договариваться не будет. Здесь врага ждет та же дорога, что и в Киеве, Харькове, Николаеве и Херсоне – в ад!

Не паникуйте, соблюдайте комендантский час, поддерживайте друг друга. С нами правда и Бог, победа будет за нами, все будет Украина!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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Цей матеріал також доступний українською

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