В Одессе возобновил работу еще один ЦНАП

С 03 октября 2022 возобновляется прием граждан в Межрайонном подразделении ЦНАП по адресу: г. Одесса, ул. Дальницкая, 2. Чтобы попасть туда на прием, надо записаться в электронной очереди.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Уважаемые граждане! Сообщаем, что прием документов на административные услуги в Межрайонном подразделении Центра предоставления административных услуг будет возобновлен начиная с 03 октября 2022 года!
— говорится в сообщении.
Прием осуществляется по предварительной записи в электронную очередь на сайте: https://cnap.odessa.ua/e-tickets/.
Адрес: ул. Дальницкая, 2.
График приема граждан:
пн-пт с 09:00 до 17:00;
чт – с 09:00 до 20:00.