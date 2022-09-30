В Одессе возобновил работу еще один ЦНАП

Где в Одессе можно вклеить фото в паспорт В подразделениях Центра предоставления административных услуг Одесского городского совета продолжается прием документов на услугу «Вклеивание в паспорт гражданина Украины (образца 1994 года) фотографии при достижении 25- и 45-летнего возраста». ПОДРОБНЕЕ

Какую услугу теперь можно получить в одесском ЦНАП? В Одесском Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) можно получить некоторые услуги по предоставлению информации и/или копий документов, находящихся на хранении в коммунальном предприятии «Бюро технической инвентаризации» (БТИ). ПОДРОБНЕЕ