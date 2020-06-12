В Одессе возобновил работу Центр админуслуг: график, условия, ограничения

Зеленский назначил нового главкома ВМС Украины: что о нем известно Вместо адмирала Игоря Воронченко главкомом ВМС стал контр-адмирал Алексей Неижпапа, сообщил офис президента. Указ о назначении Зеленский подписал 11 июня. Что известно о новом главкоме: уроженец Севастополя (1975 г.р.); учился в Севастопольском военно-морском институте и Национальном университете обороны; в 2015 — 2019 годах руководил управлением боевой подготовки в командовании ВМС; с апреля 2020 года был ПОДРОБНЕЕ

Почему в Одессе плавятся дороги — комментарий мэрии (видео) На некоторых дорогах города с наступлением жары стала плавиться битумная мастика, которую использовали для укрепления так называемых «деформационных швов». В итоге битум начал прилипать к колесам авто. ПОДРОБНЕЕ