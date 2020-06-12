В Одессе возобновил работу Центр админуслуг: график, условия, ограничения

В Одессе в связи с ослаблением карантина работу в обычном режиме возобновил городской Центр предоставления админуслуг (ЦПАУ).
Там снова принимают документы на оказание почти всех услуг, которые можно получить через Центр, сказано в сообщении ЦПАУ.
Время и условия работы:
- 6 дней в неделю (с понедельника по субботу), прием и выдача документов осуществляются в понедельник, среду, пятницу, субботу с 09:00 до 16:45 без перерыва; вторник, четверг – с 09:00 до 20:00 без перерыва;
- прием только по предварительном записи. Записаться можно в call-центре по телефонам: 15-35 или (048) 70-55-555, через портал cnap.odessa.ua, терминалы самообслуживания в ЦПАУ, электронную почту dnap@omr.gov.ua или на странице в Facebook;
- консультации предоставляют только дистанционно. Их дают в call-центре (телефоны выше) или через онлайн-чат на портале cnap.odessa.ua;
- приходить в ЦПАУ нужно в масках.
Напомним, карантин в Украине в очередной раз смягчили с 5 июня.
Фото: горсовет Одессы