Новости Одессы и Одесской области

В Одессе воздушная тревога: ожидается ракетный удар, может пропасть свет (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Одессе воздушная тревога: ожидается ракетный удар, может пропасть свет (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

16 декабря 2022 года на территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается, что россия опять готовится обстрелять объекты энергетики. Часть ракет уже запущены и направляются в Украину.

О готовящемся массированном ракетном ударе сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. При этом часть смертоносных орудий государства-террориста уже над территорией Украины.

“Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины часть. Также думаю, что наше ПВО собьет 50+ минимум. Верим в ВСУ!!!”, — написал он на официальной странице николаевской ОВА.

Виталий Ким отметил, что первый ракеты уже заходят, поэтому не с стоит игнорировать тревогу.

Во время атаки может пропасть электричество. Причем, не обязательно из-за вражеских попаданий. Например, на Житомирщине отключили электроснабжение, чтобы избежать масштабных повреждений в случае попаданий ракет в энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

ОБНОВЛЕНО 9:15

‼️ВНИМАНИЮ ОДЕССИТОВ И ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ!

Противник совершил пуски ракет по территории Украины. В других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре, — сообщает Одесская ОВА.

Напомним, что после последней подобной атаки 10 декабря Одесса почти на сутки осталась без света, воды и отопления. Свет во многие дома до сих пор подают лишь по несколько часов в сутки.

Фото иллюстративное 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить