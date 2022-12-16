В Одессе воздушная тревога: ожидается ракетный удар, может пропасть свет (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

16 декабря 2022 года на территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается, что россия опять готовится обстрелять объекты энергетики. Часть ракет уже запущены и направляются в Украину.
О готовящемся массированном ракетном ударе сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. При этом часть смертоносных орудий государства-террориста уже над территорией Украины.
“Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины часть. Также думаю, что наше ПВО собьет 50+ минимум. Верим в ВСУ!!!”, — написал он на официальной странице николаевской ОВА.
Виталий Ким отметил, что первый ракеты уже заходят, поэтому не с стоит игнорировать тревогу.
Во время атаки может пропасть электричество. Причем, не обязательно из-за вражеских попаданий. Например, на Житомирщине отключили электроснабжение, чтобы избежать масштабных повреждений в случае попаданий ракет в энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
ОБНОВЛЕНО 9:15
‼️ВНИМАНИЮ ОДЕССИТОВ И ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ!
Противник совершил пуски ракет по территории Украины. В других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре, — сообщает Одесская ОВА.
Напомним, что после последней подобной атаки 10 декабря Одесса почти на сутки осталась без света, воды и отопления. Свет во многие дома до сих пор подают лишь по несколько часов в сутки.
Фото иллюстративное