В Одессе вор, убегая от копов, потерял все, что украл

На улице Базарной в центре города мужчина обокрал водителя троллейбуса. Он забрал всю выручку из кассы, после чего быстро скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

Злоумышленника заметили случайные свидетели и сообщили правоохранителям. Те по приметам быстро нашли грабителя.

Однако тот заметил, что его преследуют, и стал убегать. При этом по дороге злоумышленник выронил украденные деньги, а потом и собственную сумку.

Но мужчине не удалось убежать, его настигли оперативники и задержали. Обстоятельства выясняет следователь.

Фото: Патрульная полиция в Одесской области