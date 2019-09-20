В Одессе вор, убегая от копов, потерял все, что украл

На улице Базарной в центре города мужчина обокрал водителя троллейбуса. Он забрал всю выручку из кассы, после чего быстро скрылся.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.
Злоумышленника заметили случайные свидетели и сообщили правоохранителям. Те по приметам быстро нашли грабителя.
Однако тот заметил, что его преследуют, и стал убегать. При этом по дороге злоумышленник выронил украденные деньги, а потом и собственную сумку.
Но мужчине не удалось убежать, его настигли оперативники и задержали. Обстоятельства выясняет следователь.
Фото: Патрульная полиция в Одесской области
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