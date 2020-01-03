В Одессе водитель Тойоты влетел в остановку, после чего его отбросило на Мерседес

В аварии пострадавших нет, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одесской области.

ДТП произошло на Люстдорфской дороге. Водитель автомобиля Тойота не справился с управлением, в результате въехал в остановку общественного транспорта.

После этого его отбросило на автомобиль Мерседес, который был поблизости.

По данному факту оформлены материалы по ст. 124 КУпАП.

Фото: Патрульная полиция

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