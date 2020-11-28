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Едва не сбил и нахамил: в Одессе водитель-неадекват напал на девушек (видео)

Едва не сбил и нахамил: в Одессе водитель-неадекват напал на девушек (видео)

В Одессе водитель-хам сначала едва не сбил двух девушек, а после вышел из авто и выбил у одной из пострадавших телефон.

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Как сообщила «Украинской Службы Информации» одна из пострадавших, одесситка Алина, инцидент произошел сегодня возле Аркадии. Водитель Porsсhe Cayenne двигался по переулку на большой скорости, а после вылетел на улицу Генуэзскую.

«Мы с сестрой еле успели отскочить. От шока я показала средний палец – если бы шли дети, он бы их сбил», – рассказала девушка.

Водителю такая реакция не понравилась, и он решил «разобраться»: вышел из машины и направился к девушкам. Мужчина грубил им, порывался ударить и в итоге выбил у одной из них из рук телефон, который отлетел на 10 метров.

Пострадавшие намерены писать заявление в полицию.

Как стало известно, машина автохама зарегистрирована за агрофирмой из Арцизского района.

Видео: Уси Онлайн

Фото иллюстрационное

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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