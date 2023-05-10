Новости Одессы и Одесской области

В Одессе во всех районах сегодня не будет света: адреса

В Одессе во всех районах сегодня не будет света: адреса

В Одессе из-за проведения аварийно-восстановительных работ 10 мая 2023 года не будет света на четырех десятках улиц. Об этом сообщили в Одесском городском совете со ссылкой на ДТЭК «Одесские электросети».

Центральный РЭС:

  • Гранатная, 1-16б,
  • Гранатный переулок, 2-8/1,
  • Депутатский переулок, 1-10,
  • Качалова, 1-39,
  • Кордонный переулок, 1-35,
  • Лобачевского, 1-10,
  • Малиновский переулок, 7,
  • Малиновского, 79-131,
  • Маршала Бабаджаняна, 42-54,
  • Метрополитеновский переулок, 1-9,
  • Минськая, 7-28,
  • Радостная, 56-96,
  • Скрипичный переулок, 1-10,
  • Спартаковская, 18-51,
  • Яблочкиной переулок, 9, 12,
  • Яблочная, 1-12
    Работы до 19.00

Северный РЭС:

  • 1-й Лузановский переулок, 1-11,
  • 2-й Лузановский переулок, 1-5,
  • Лузановская, 21-51,
  • Николаевская дорога, 229-249,
  • Цимлянская, 17-46
    Работы до 17.00
  • Кравцова переулок, 2а,
  • Атамана Головатого, 44- 62,
  • Атамана Чепеги, 83, 104,
  • Павла Кравцова переулок, 2, 2б,
  • Чорноморского Казачества, 56-93
    Рыботы до 18.00
  • Гладкова, 78-293,
  • Льва Симиренко, 2,
  • Республиканская, 190-287,
  • Тепличная, 1-17
    Работы до 19.00

Южный РЭс:

  • Академика Королева, 22-34,
  • Академическая, 5, 7,
  • Академический переулок, 7/9,
  • Баштанная, 7/2, 7/3, 7а,
  • Огородная, 1-61,
  • Достоевского, 8-23,
  • Куприна, 1-24,
  • Репина, 1-7,
  • Фонтанская дорога, 60-141
    Работы до 17.00
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Редакция ПРОФИЛЬ

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