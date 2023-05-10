В Одессе во всех районах сегодня не будет света: адреса

В Одессе из-за проведения аварийно-восстановительных работ 10 мая 2023 года не будет света на четырех десятках улиц. Об этом сообщили в Одесском городском совете со ссылкой на ДТЭК «Одесские электросети».
Центральный РЭС:
- Гранатная, 1-16б,
- Гранатный переулок, 2-8/1,
- Депутатский переулок, 1-10,
- Качалова, 1-39,
- Кордонный переулок, 1-35,
- Лобачевского, 1-10,
- Малиновский переулок, 7,
- Малиновского, 79-131,
- Маршала Бабаджаняна, 42-54,
- Метрополитеновский переулок, 1-9,
- Минськая, 7-28,
- Радостная, 56-96,
- Скрипичный переулок, 1-10,
- Спартаковская, 18-51,
- Яблочкиной переулок, 9, 12,
- Яблочная, 1-12
Работы до 19.00
Северный РЭС:
- 1-й Лузановский переулок, 1-11,
- 2-й Лузановский переулок, 1-5,
- Лузановская, 21-51,
- Николаевская дорога, 229-249,
- Цимлянская, 17-46
Работы до 17.00
- Кравцова переулок, 2а,
- Атамана Головатого, 44- 62,
- Атамана Чепеги, 83, 104,
- Павла Кравцова переулок, 2, 2б,
- Чорноморского Казачества, 56-93
Рыботы до 18.00
- Гладкова, 78-293,
- Льва Симиренко, 2,
- Республиканская, 190-287,
- Тепличная, 1-17
Работы до 19.00
Южный РЭс:
- Академика Королева, 22-34,
- Академическая, 5, 7,
- Академический переулок, 7/9,
- Баштанная, 7/2, 7/3, 7а,
- Огородная, 1-61,
- Достоевского, 8-23,
- Куприна, 1-24,
- Репина, 1-7,
- Фонтанская дорога, 60-141
Работы до 17.00