В Одессе во всех районах сегодня не будет света: адреса

Будут ли отключать свет летом? В летние месяцы 2023 года в Украине возможен дефицит электроэнергии. И не исключено, что это обернется очередными отключениями света, заявил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. ПОДРОБНЕЕ

Во всех районах Одессы 2 мая не будет света 2 мая 2023 из-за ремонтных работ, проводимых ДТЭК в Одессе, на нескольких десятках улиц города до вечера не будет света. Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале Одесского городского совета. ПОДРОБНЕЕ