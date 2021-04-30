В Одессе во время пожара в санатории серьезно пострадал инвалид

Ждала пожарных: под Одессой трагически погибла девушка Сегодня днем, 30 марта, в городе Южном Одесской области горела квартира в многоэтажке. Погибла девушка – она сорвалась с карниза на девятом этаже, спасаясь от пожара. ПОДРОБНЕЕ