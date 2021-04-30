В Одессе во время пожара в санатории серьезно пострадал инвалид

Во время пожара в одесском санатории им. Пирогова («Куяльник») сильные ожоги получил пациент-инвалид.
Это произошло в ночь на пятницу, 30 апреля, сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.
Горел матрас в комнате на втором этаже 15-этажного корпуса санатория на улице Лиманной. Его потушили сотрудники санатория самостоятельно, до прибытия спасателей. Но пострадал инвалид-колясочник, мужчина 1973 г.р. Его в тяжелом состоянии бригадой скорой медицинской помощи доставили в Одесскую ГКБ №10.
Причина пожара – перегрузка электрического удлинителя.