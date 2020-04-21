Во время карантина в Одессе заработала канатная дорога

Канатная дорога, которая связывает Французский бульвар с пляжем, на днях открыла сезон.

Об этом в Facebook сообщили учредители предприятия.

Так совпало, что начало ее работы пришлось на карантин, когда на работу многих учреждений наложен запрет.

Однако руководство транспортной организации уверяют, что проезд по канатной дороге совершенно безопасен.

“Подвижной состав, который передвигается над зеленой зоной Трассы здоровья, каждый день моют и дезинфицируют, – пишут предприниматели. – В кабинке может находиться максимум два человека, а расстояние от одной кабинки к другой – 15 метров”.

Также бизнесмены подчеркнули, что желающим прокатиться выдают одноразовые перчатки.

К слову, за сутки на Канатной дороге успело проехаться тысячу человек. При этом с людей, чтобы поощрить, не брали плату.

Фото из открытых источников

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