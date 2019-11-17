В Одессе вирус отправил на карантин учеников восьми классов

Уже пришлось отправить на карантин учеников восьми классов в школе №63. Там вирус ОРВИ подхватила треть учащихся.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.

Так, чиновник напомнила родителям о необходимости быть социально ответственными и не отправлять больного ребенка в школу или десткий сад.

“Уже не просим, а убедительно требуем: не подвергайте опасности своих и чужих детей, – обратилась к одесситам Елена Буйневич. – Не стоит скрывать, что у ребенка температура, пичкая его лекарствами и при этом заставляя идти на уроки”.

В свою очередь, директорам учебных заведений она поручила усилить контроль за состоянием воспитанников. Если 30% школьников или детсадоцев заболеет, закрывать класс или группу на карантин. Учебное заведение принято закрывать, если окажется зараженным треть учащихся.

Фото: s12.stc.all.kpcdn.net

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