В Одессе в среду снова может грянуть гроза: прогноз погоды на 24 мая

В Одессе 21 мая возможна гроза – объявлено штормовое предупреждение На завтрашний день, воскресенье, 21 мая 2023 года, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение.

Как информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей, днем 21 мая, в Одессе и Одесской области ожидается гроза, а во время грозы шквальный ветер усилится до 15-20 м/с. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 20 мая: какой прогноз синоптиков? В субботу, 20 мая 2023 года в Одессе будет тепло и без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ