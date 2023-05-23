В Одессе в среду снова может грянуть гроза: прогноз погоды на 24 мая

На завтрашний день, среду, 24 мая 2023 года, синоптики снова прогнозируют в Одессе и Одесской области кратковременный дождь с грозой. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 24 мая
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, днем гроза.
Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С.
Температура морской воды 19-20°С.
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Погода в Одесской области 24 мая
по Одесской области синоптики обещают переменную облачность. Возможен Кратковременный дождь, а днем – гроза.
Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото: WL