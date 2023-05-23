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В Одессе в среду снова может грянуть гроза: прогноз погоды на 24 мая

В Одессе в среду снова может грянуть гроза: прогноз погоды на 24 мая

На завтрашний день, среду, 24 мая 2023 года, синоптики снова прогнозируют в Одессе и Одесской области кратковременный дождь с грозой. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 24 мая

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, днем гроза.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С.

Температура морской воды 19-20°С.

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Погода в Одесской области 24 мая

по Одесской области синоптики обещают переменную облачность. Возможен Кратковременный дождь, а днем – гроза.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото: WL

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Екатерина Манохина ПРОФИЛЬ

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