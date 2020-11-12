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«Что это за зверь?»: увидело свет издание об обитателях Черного моря

«Что это за зверь?»: увидело свет издание об обитателях Черного моря

Вышло в свет популярное и очень полезное издание – «Карманный определитель видов Черного моря». С помощью такого карманного издания, изданного в виде скрепленных карточек, каждый, от мала до велика, сможет сам определить, что же такое он увидел или кого встретил в нашем «самом синем в мире» или на берегу.

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Как сообщила «Одесской жизни» участница проекта ЕС-ПРООН «Совершенствование экологического мониторинга Черного моря: избранные меры», куратор экологической группы «Фаны Черного моря» Елена Марушевская, в издании подробно и доступно описаны и показаны водоросли, моллюски, ракообразные и другие морские жители.

печатное издание о Черном море

Все виды поделены на 4 группы:

  1. виды-индикаторы хорошего состояния моря (дозорные), которые очень чувствительны к разным типам загрязнения моря, и поэтому там, где они живут в больших количествах, море чистое, а экосистема здорова;
  2. массовые виды, которые очень найти на побережье Черного моря;
  3. инвазивные виды – те, которые случайно занесены человеком из других морей и океанов в Черное море, где они успешно прижились и размножились. Кстати, они часто они создают угрозу местным «аборигенным» видам, вытесняя их;
  4. виды, сигнализирующие о загрязнении моря.

Кроме того, виды также поделены по типам биотопов, в которых они живут: скалы и камни, песок, глина и толща воды.

Цель проекта – дать новые знания о нынешнем состоянии Черного моря.

По вопросам приобретения издания можно обратиться в Facebook-группу «Фаны Черного моря».

Как рассказывала «Одесская жизнь», в этом году было презентовано популярное издание «Секреты Черного моря». Инициатором ее создания и автором некоторых материалов был профессор Борис Александров, трагически погибший при пожаре на улице Троицкой в декабре прошлого года.

Также читайте: Какие сокровища скрывает Черное море?

Фото: группа «Фаны Черного моря» в Facebook

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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