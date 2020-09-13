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В Одессе устроили забег по Потемкинской лестнице

В Одессе устроили забег по Потемкинской лестнице

В Одессе состоялся традиционный забег по Потемкинской лестнице. 

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В этом году из-за эпидемии традиционные состязания легкоатлетов прошли скромно. В них приняли участие не более 50 человек, все спортсмены с опытом.

Организаторам пришлось отказаться от забега школьников и студентов, которые добавляли массовости мероприятию в прошлые годы. Только год назад лестницу покоряли свыше тысячи человек.

Сегодня также не удалось побить рекорды прошлых лет — 24,6 секунды для мужчин и 29,2 для женщин.

Самым быстрым стал 25-летний легкоатлет Даниил Шаматрин, который участвовал в забеге возрастной группы 17-40 лет. Он преодолел ступеньки за 25,8 секунд.

Фото: Думская 

 

Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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