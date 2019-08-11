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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе установили новый бокс, где можно с пользой оставлять ненужные вещи

В Одессе установили новый бокс, где можно с пользой оставлять ненужные вещи

Контейнер появился на территории жилкомплекса “Балковский”. Его установили организаторы благотворительного проекта «Речі, які допомагають».

Этой инициативе больше года. Ее авторы предлагают с пользой избавляться от ненужных вещей. Так, можно отдать старый текстиль, постельное белье, одежду, полотенца и прочие изделия из трикотажа, шерсти или любой другой ткани.

Волонтеры распределят  все это по благотворительным организациям, а уже там отвезут в приюты, интернаты или вручат малоимущим. То, что похуже, отправят на переработку, что получше – продадут. Вырученные деньги обещают отдать в помощь детским отделениям больниц.

Вещи просят оставлять в специальных боксах. Такие уже есть практически по всему городу. Так, например, совсем недавно контейнер установили на ул. Маршала Говорова, у дома №8.  Из последнего –  точка на улице Балковской, 137-г, на территории жилкомплекса “Балковский”.

Больше всего, по данным инициаторов проекта, пользуются спросом боксы в Зеленом театре, что в парке им. Шевченко, а также в коворкинговом центре Impact Hub Odessa на ул. Греческой, 1а. Туда буквально тоннами приносят одежду горожане.

К слову, организаторы принимают вещи, даже если они испорчены. При этом просят не бросать в контейнеры испачканную стройматериалами спецодежду. Кроме того, не берут купальники, нижнее белье, обувь, носки и колготы.

Данные на конец мая 2019 года.

Узнать, где находятся точки сбора одежды и прочих ненужных вещей в Одессе, можно посмотрев на карту.

Фото: страница в Facebook организации «Речі, які допомагають»

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Редакция
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