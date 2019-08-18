В Одессе установилась приятная погода без дождей

В понедельник, 19 августа, в городе осадков не предвидится.
Об этом сообщает Гидрометцентр Азовского и Черного морей.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 25-30 °С.
В понедельник, 19 августа, в городе осадков не предвидится.
Об этом сообщает Гидрометцентр Азовского и Черного морей.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 25-30 °С.
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