В Одессе устанавливают личность неадеквата, избивавшего ребенка ногами (видео)

Одесские полицейские начали проверку по факту избиения ребенка.
По сообщению областного управления Нацполиции, на днях в сети было опубликовано видео, на котором мужчина жестоко бьет мальчика руками и ногами. Правоохранители обнаружили это видео в ходе проверки соцсетей.
Как отметили в полиции, пока никаких заявлений по данному поводу в правоохранительные органы не поступало, однако, полицейские внесли данные в журнал единого учета и устанавливают участников инцидента.
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Видео: УСИ Онлайн
Фото иллюстрационное