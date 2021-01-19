В Одессе устанавливают личность неадеквата, избивавшего ребенка ногами (видео)

По сообщению областного управления Нацполиции, на днях в сети было опубликовано видео, на котором мужчина жестоко бьет мальчика руками и ногами. Правоохранители обнаружили это видео в ходе проверки соцсетей.

Как отметили в полиции, пока никаких заявлений по данному поводу в правоохранительные органы не поступало, однако, полицейские внесли данные в журнал единого учета и устанавливают участников инцидента.

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Видео: УСИ Онлайн

Фото иллюстрационное