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Одесса простилась с заслуженным художником Украины Сергеем Лозовским

Одесса простилась с заслуженным художником Украины Сергеем Лозовским

Известный живописец, член Одесской областной организации Национального союза художников Украины, Сергей Лозовский умер 1 января в возрасте 58 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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Всю свою жизнь талантливый художник и интеллектуал, яркий представитель одесской школы живописи посвятил искусству. Сегодня его работы, проникнутые любовью к Одессе, морские пейзажи хранятся по всему миру в частных коллекциях, в известных музеях Украины. В нашем городе их можно увидеть в Музее современного искусства Одессы.

Художник охотно делился своими знаниями. Более 35 лет Сергей Лозовский преподавал на художественно-графическом факультете Южноукраинского национального пединститута имени Ушинского. Последователи творчества живописца – его ученики, в которых он вселил уверенность в своих силах, поделился секретами мастерства.

Прощание с Сергеем Лозовским прошло 3 января на Таировском кладбище.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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