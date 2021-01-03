Одесса простилась с заслуженным художником Украины Сергеем Лозовским

Всю свою жизнь талантливый художник и интеллектуал, яркий представитель одесской школы живописи посвятил искусству. Сегодня его работы, проникнутые любовью к Одессе, морские пейзажи хранятся по всему миру в частных коллекциях, в известных музеях Украины. В нашем городе их можно увидеть в Музее современного искусства Одессы.

Художник охотно делился своими знаниями. Более 35 лет Сергей Лозовский преподавал на художественно-графическом факультете Южноукраинского национального пединститута имени Ушинского. Последователи творчества живописца – его ученики, в которых он вселил уверенность в своих силах, поделился секретами мастерства.

Прощание с Сергеем Лозовским прошло 3 января на Таировском кладбище.