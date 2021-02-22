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В Одессе умер известный активист и ветеран АТО

В Одессе умер известный активист и ветеран АТО

В Одессе умер известный участник Революции достоинства и антитеррористической операции на Востоке Украины.  Это Владимир Малофеев, который был также известен как “дядя  Вова”. 

“Ушел Владимир Павлович, человек-легенда, человек принцип, человек-душа компании! Нам не дано понять планы Вселенной, и почему Господь забирает лучших, когда они так нужны семье, друзьям и Украине”, – сообщил в Facebook волонтер Андрей Танцюра.

Малофеев доставлен в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины, где у него диагностировали тяжелое заболевание.

Малофеева ранее называли символом одесского Майдана. Он боев участником боев под Дебальцево, где получил тяжелое ранение.

Ранее сообщалось, что в Одессе от коронавируса умер известный ресторатор.

Фото: od.vgorode.ua

 

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