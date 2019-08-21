В Одессе угнанный внедорожник бросили посреди улицы (видео)

Неудавшегося похитителя Range Rover все еще разыскивает полиция. А вот иномарку, которую он угнал, уже нашли. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Напомним, на улице Черняховского в среду вечером развернулся настоящий боевик. Там стреляли по внедорожнику, а после угнали его.

Полиция сразу же объявила в городе план “Перехват”. Правоохранители по горячим следам кинулись искать похищенную машину.

В итоге нашли недалеко от места, откуда ее угнали – на улице Академической. Угонщик бросил машину, а сам скрылся.

Полицейские продолжают операцию по его задержанию. По факту происшествия открыли уголовное производство.

Фото, видео: Иа Одессит