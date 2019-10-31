В Одессе у жертвы грабителя попросили дать закурить и ударили по голове (видео)

36-летнего мужчину подкараулили у дома. Неизвестный подошел к нему под предлогом попросить сигарету.

Не успел тот и опомниться, как вслед за просьбой незнакомец схватил металлическую трубу, которую, видимо, заготовил заранее, и с размаху зарядил по голове жертве.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Пострадавший упал, обессиленный, на асфальт. А вор тем временем его “обработал” – отобрал деньги, мобильный телефон, после чего благополучно скрылся.

Соседи, которые увидели корчащегося от боли мужчину во дворе, тут же позвонили в полицию. Мошенник не успел убежать далеко – его задержали по горячим следам. Правда, денег у него не нашли – тот уже потратил все до копейки. А вот телефон забрали и вернули владельцу.

Злоумышленником оказался 25-летний уороженец Балты. Ранее он уже сидел в тюрьме – за имущественные преступления и всего полгода назад вышел на свободу. Теперь его будут судить за разбой. Обидчику одессита грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Фото, видео: ГУНП в Одесской области