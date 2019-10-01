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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе турфирма заплатит 20 тысяч долларов за испорченный отдых клиента

В Одессе турфирма заплатит 20 тысяч долларов за испорченный отдых клиента

Мужчина через суд добился компенсации за неудавшийся отпуск.

Об этом речь идет в судебном реестре.

Так, горожанин с компанией собирался в Тунис. Тур оценили в 41 тысячу гривен на троих. При этом обещали за эти деньги обеспечить перелет с бронью билетов у некой авиакомпании.

Однако в итоге авиакомпания отменила все рейсы до Туниса, а туристическая фирма сказала об этом клиенту чуть ли не перед самым вылетом.

Одессит обратился к туроператору, потребовав вернуть деньги за тур. Там ответили как-то невнятно, отметив, что рассмотрят его просьбу.

В итоге мужчина добился компенсации через суд. Служители Фемиды удовлетворили иск. Теперь компании придется выплатить 20 тысяч долларов недовольному клиенту. К слову, туроператор должен денег и авиакомпании, из-за чего она и отменила рейсы в Тунис.

Фото: rosting.by

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