В Одессе тубдиспансер сделали частью инфекционной больницы

Противотуберкулезный диспансер постановили реорганизовать на недавней сессии городского совета.
Он войдет в состав инфекционнной больницы.
Решение связано со стратегией Кабмина, согласно которой все противотуберкулезные службы, подчиняющиеся области, должны быть ликвидированы.
Следующим этапом медреформы, который должен начаться 1 апреля, предусмотрено финансирование узкопрофильных медучреждений национальной службой здоровья. А так как контрактирование тубдиспансера от НСЗУ прекратилось, присоединение к инфекционке спасет его от закрытия.
К тому же диспансер не может продолжать работу в прежнем режиме из-за отсутствия стационара и койкомест.
Инфекционке это тоже будет полезно. Нацслужба здоровья требует проводить лабораторные исследования с помощью аппаратов, которые есть только у областных противотуберкулезных служб.
После реорганизации пациенты тубдиспансера смогут обратиться в учреждение на ул. Леонтовича – на базе областного центра социально значимых заболеваний.
К инфекционной больнице присоединят отделения диспансера на ул. Преображенской, Базарной, Ат. Головатого и Ак. Филатова.
Сотрудников диспансера пообещали максимально обеспечить рабочими местами.
Фото: 2gis.com
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