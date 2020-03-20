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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе тубдиспансер сделали частью инфекционной больницы

В Одессе тубдиспансер сделали частью инфекционной больницы

Противотуберкулезный диспансер постановили реорганизовать на недавней сессии городского совета.

Он войдет в состав инфекционнной больницы.

Решение связано со стратегией Кабмина, согласно которой все противотуберкулезные службы, подчиняющиеся области, должны быть ликвидированы.

Следующим этапом медреформы, который должен начаться 1 апреля, предусмотрено финансирование узкопрофильных медучреждений национальной службой здоровья. А так как контрактирование тубдиспансера от НСЗУ прекратилось, присоединение к инфекционке спасет его от закрытия.

К тому же диспансер не может продолжать работу в прежнем режиме из-за отсутствия стационара и койкомест.

Инфекционке это тоже будет полезно. Нацслужба здоровья требует проводить лабораторные исследования с помощью аппаратов, которые есть только у областных противотуберкулезных служб.

После реорганизации пациенты тубдиспансера смогут обратиться в учреждение на ул. Леонтовича – на базе областного центра социально значимых заболеваний.

К инфекционной больнице присоединят отделения диспансера на ул. Преображенской, Базарной, Ат. Головатого и Ак. Филатова.

Сотрудников диспансера пообещали максимально обеспечить рабочими местами.

Фото: 2gis.com

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