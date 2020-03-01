В Одессе строят новый Центр админуслуг

В скором времени жителям Суворовского района Одессы получить административные услуги будет удобнее и проще.

Сейчас проводится реконструкция здания Суворовской райадминистрации на проспекте Добровольского, 106. Там пристраивают здание, в котором и будет размещен Центр предоставления административных услуг. Он рассчитан на 39 рабочих мест.

Здесь планируют обустроить несколько помещений. Главный зал для приема населения разделят на зоны ожидания, регистрации и приема посетителей. Кроме того, Центр оснастят компьютерной техникой, терминалами и информационными панелями.

Завершить строительные работы планируется в текущем году.

Фото: Одесский горсовет

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!