Новости Одессы и Одесской области

В Одессе стреляли около ночного клуба: несколько человек получили ранения (видео)

В Одессе стреляли около ночного клуба: несколько человек получили ранения (видео)

В Одессе в ночь на воскресенье, 7 марта, в центре Одессы произошла драка между двумя компаниями молодых людей. 

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Один из участников драки (мужчина, 1989 г.р.) открыл огонь из травматического оружия. В результате непроникающие ранения получили три человека.

Инцидент произошел на Екатерининской. Судя по фото, размещенном на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области, стреляли и дрались около караоке-ресторана «Vanity».

В полиции сообщили, что об драке они узнали только утром 7 марта.

Читайте также: Подробности смертельного ДТП под Одессой: за руhttps://youtu.be/fXZO1WvIlUEлем обоих авто были полицейские

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