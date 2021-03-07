В Одессе стреляли около ночного клуба: несколько человек получили ранения (видео)

В Одессе в ночь на воскресенье, 7 марта, в центре Одессы произошла драка между двумя компаниями молодых людей.

Один из участников драки (мужчина, 1989 г.р.) открыл огонь из травматического оружия. В результате непроникающие ранения получили три человека.

Инцидент произошел на Екатерининской. Судя по фото, размещенном на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области, стреляли и дрались около караоке-ресторана «Vanity».

В полиции сообщили, что об драке они узнали только утром 7 марта.

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