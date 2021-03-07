В Одессе стреляли около ночного клуба: несколько человек получили ранения (видео)

В Одессе в ночь на воскресенье, 7 марта, в центре Одессы произошла драка между двумя компаниями молодых людей.
Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин.
Один из участников драки (мужчина, 1989 г.р.) открыл огонь из травматического оружия. В результате непроникающие ранения получили три человека.
Инцидент произошел на Екатерининской. Судя по фото, размещенном на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области, стреляли и дрались около караоке-ресторана «Vanity».
В полиции сообщили, что об драке они узнали только утром 7 марта.
Читайте также: Подробности смертельного ДТП под Одессой: за руhttps://youtu.be/fXZO1WvIlUEлем обоих авто были полицейские