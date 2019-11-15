В Одессе столкнулись трамвай и спецавто «Горэлектротранса» (фото)

Необычная авария произошла на одесской Пересыпи. Там рогатый транспорт врезался в машину, принадлежащую его же предприятию.

Об этом очевидцы сообщили изданию dumskaya.net.

В пресс-службе «Горэлектротранса» выяснили, что причиной ДТП стало не соблюдение мер безопасности женщиной-водителем трамвая №7.

Так, сотрудница «Горэлектротранса» выбрала небезопасную скорость, когда проходила кривую. В это время на путях рабочие в районе Газового переулка чинили электросеть.

В итоге водитель слишком поздно заметила припаркованное на рельсах спецавто и въехала в него.

К счастью, никто не пострадал.

Но все равно водителя трамвая отстранили от дальнейшего исполнения обязанностей. Ее пока решили не наказывать строго, а ограничиться профилактической беседой.

Фото: Алексей Барановский

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