В Одессе пройдут традиционная «Велосотка» и пеший переход в 100 км – их маршруты

На предстоящих выходных, 25 и 26 сентября, в Одессе пройдут 48-й традиционный туристический переход «100 километров за 24 часа по Поясу Славы» и велосипедное ралли «100 километров за 10 часов по Поясу Славы».

Как напоминают в пресс-службе Одесского городского совета, маршрут «соток» проходит по южной части Пояса Славы – цепи монументов, возведенных в 1964-1967 годах на бывших рубежах героической обороны Одессы, где в 1941 году велись активные бои.

Торжественное открытие традиционного соревнования «100 километров по Поясу Славы» состоится 25 сентября в 09:30 на Аллее Славы у мемориала «Памятник неизвестному матросу».

В связи со стартом туристического перехода 25 сентября с 07:00 до 10:30 будет временно ограничен въезд на территорию перед входом на Аллею Славы (парк Шевченко) и Лидерсовский бульвар, от Обсерваторного переулка.

Проведение мероприятий предусмотрено с соблюдением противоэпидемических мер и карантинных ограничений.

Туристический переход «100 километров за 24 часа по Поясу Славы» будет проходить с 10:00 25 сентября до 10:00 26 сентября. Его маршрут:

Мемориал «Памятник неизвестному матросу» в парке им. Т. Шевченко (старт) – Трасса здоровья – курортно-пляжный комплекс «Аркадия» – 8-я ст. Большого Фонтана – 10-я ст. Большого Фонтана – 14-я ст. Большого Фонтана – 16-я ст. Большого Фонтана – мыс Балой – ул. Дача Ковалевского – контрольный пункт (15 км) – Мемориал героической обороны Одессы 411-й береговой батареи – жилой массив «Черноморка» – с. Бурлачья Балка – с. Малодолинское – пгт Александровка – с. Молодежное – контрольный пункт (42 км) в пределах с. Санжейка – с. Дальник – контрольный пункт (55 км) в пределах пгт Овидиополь – с. Барабой – контрольный пункт (68 км) в пределах пгт Великодолинское – контрольный пункт (79 км) в пределах с. Прилиманское – контрольный пункт (90 км) в пределах пгт Таирова – Старая Люстдорфская дорога – жилой массив «Черноморка» – Мемориал героической обороны Одессы 411-й береговой батареи (финиш).

Велосипедное ралли «100 километров за 10:00 по Поясу Славы» будет проходить с 10:00 до 22:00 25 сентября по маршруту:

Мемориал «Памятник неизвестному матросу» в парке им. Т. Шевченко (старт) – ул. Большая Арнаутская – ул. Разумовская – Объездная дорога – Ренийская дорога – с. Мирное – с. Марьяновка – с. Доброалександровка – с. Барабой – с. Санжейка – с. Молодежное – с. Бурлачья Балка – Старая Люстдорфская дорога – жилой массив «Черноморка» – Мемориал героической обороны Одессы 411-й береговой батареи (финиш).

Вы также можете узнать, как проходила одесская «Велосотка» в прошлом году.