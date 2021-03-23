На Французском бульваре в Одессе стартовал ремонт брусчатки (фото, видео)

В Одессе на Французском бульваре начался ремонт дорожного покрытия, а именно брусчатки, которая на некоторых участках значительно просела.

Как передает корреспондент «Одесской жизни», работы ведутся на участке от Итальянского бульвара до переулка Вице-адмирала Азарова, перекрыв при этом одну из полос в сторону Аркадии.

К ремонту подошли основательно: рабочие не просто снимают просевшую и разрушенную брусчатку, подсыпают песок и кладут ее на место, а обновляют основание проезжей части на глубине 20-30 сантиметров и переукладывают каждый булыжник. Про сроки рабочие пока что не распространяются. По их словам, главная задача — качественно выполнить задачу по всему бульвару.

Как сообщал вице-мэр Одессы Михаил Кучук, восстанавливают дорожное полотно за внебюджетные средства, а именно за счет застройщиков. Они якобы согласились на это и в мэрии ждут «бригаду западных ребят».

Ремонтные работы не стали помехой для движения электротранспорта, продолжает ходить 5-й трамвай. Тем не менее, из-за перекрытой полосы автомобили стоят в больших пробках. Так что мы советуем объезжать Французский бульвар.

Читайте также: Было и стало: как изменился одесский Французский бульвар за много лет (видео)