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На Французском бульваре в Одессе стартовал ремонт брусчатки (фото, видео)

На Французском бульваре в Одессе стартовал ремонт брусчатки (фото, видео)

В Одессе на Французском бульваре начался ремонт дорожного покрытия, а именно брусчатки, которая на некоторых участках значительно просела.

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Как передает корреспондент «Одесской жизни», работы ведутся на участке от Итальянского бульвара до переулка Вице-адмирала Азарова, перекрыв при этом одну из полос в сторону Аркадии.

К ремонту подошли основательно: рабочие не просто снимают просевшую и разрушенную брусчатку, подсыпают песок и кладут ее на место, а обновляют основание проезжей части на глубине 20-30 сантиметров и переукладывают каждый булыжник. Про сроки рабочие пока что не распространяются. По их словам, главная задача — качественно выполнить задачу по всему бульвару.

Как сообщал вице-мэр Одессы Михаил Кучук, восстанавливают дорожное полотно за внебюджетные средства, а именно за счет застройщиков. Они якобы согласились на это и в мэрии ждут «бригаду западных ребят».

Ремонтные работы не стали помехой для движения электротранспорта, продолжает ходить 5-й трамвай. Тем не менее, из-за перекрытой полосы автомобили стоят в больших пробках. Так что мы советуем объезжать Французский бульвар.

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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