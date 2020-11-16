В Одессе станет прохладнее – прогноз погоды на 17 ноября

Завтра, во вторник, 17 ноября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По данным синоптиков, скорость юго-восточного ветра составит 7-12 м/с.
Ночью ожидается 3-5 °С тепла, днем 7-9 °С.
По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Днем местами небольшой дождь. Утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Ночью будет 0-5 °С тепла, на юге до 8°С, днем 7-12 °С, на севере до 2°С тепла.
На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500 м.