В Одессе создали первый в Украине музейный комикс (фото, видео)

Сегодня, 1 марта, в Одесском муниципальном музее личных коллекций им. А. В. Блещунова презентуют первый в Украине музейный комикс. Называется он «Путешествуем по музейной вселенной вместе с кошкой Марисель».

Об этом сообщили в пресс-службе одесской мэрии.

Комикс представляет собой книжку-раскраску с 40 иллюстрациями, посвященными экспозиции музея. В нём изображены пять забавных графических историй о музеях, их посетителях, коллекционировании и о музейном этикете. Главный герой — кошка по кличке Марисель.

«Все экспонаты музея действительно красиво смотрятся в рисунке. Но чего-то не хватало — персонажа, который мог бы оживлять истории. И такой персонаж появился. Прототипом стала музейная кошка Мария Дворская-Брехунец, которая вдохновляет коммуникацией с посетителями на открытиях выставок и больших мероприятиях», — рассказала автор комикса, иллюстратор Мария Апрятова.

Несколько сотен экземпляров комикса выпустили в рамках муниципальной программы «Я — одессит, патриот Украины».

Первые из них посетители будут получать бесплатно при наличии билета в музей. Раскрашивать книжку смогут и дети, и взрослые в одном из залов музея. Карандаши и фломастеры предоставляются.

Впервые о комиксе сотрудники музея рассказали в период карантина весной 2020 года. Сегодня в 14:00 пройдёт его презентация.

Стоимость взрослого билета в музей — 30 гривен; детского, пенсионного и билетов для учащихся — 10 гривен.

Бесплатные дни для посещения: 28 января – день открытия музея; 18 мая – Международный день музеев; 25 августа – день рождения основателя музея А.В. Блещунова; 2 сентября – День города. Каждый первый вторник месяца — бесплатный вход для пенсионеров.

Дом Блещунова находится на ул. Польская, 19 и работает ежедневно, кроме среды, с 10:30 до 17:30.

Фото: Пресс-службе Одесского горсовета