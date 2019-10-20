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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе сотрудники “Облэнерго” устроили тетрис-флешмоб у памятника Дюку (фото)

В Одессе сотрудники “Облэнерго” устроили тетрис-флешмоб у памятника Дюку (фото)

Сотрудники ведомства присоединились к всемирной акции #tetrischallenge.

Флешмоб придумали полицейские из Швейцарии для экстренных служб. По задумке, нужно выложить из машины весь инвентарь, который сотрудники используют в работе. Идея в том, чтобы показать, как много всякой дребедени нужно для большого дела.

В “Одессаоблэнерго” тоже решили поучаствовать в популярном движении. Рабочие приехали к памятнику Дюку и соорудили там фигурки тетриса.

Так, два энергетика пригнали к изваянию вышку, выложили мотки кабеля, несколько касок, огнетушители, лестницу и еще тысячу мелочей. Сложив из служебной атрибутики слово Одесса, улеглись рядом и сделали фото.

К слову, сотрудники Облэнерго не первые, кто организовал у нас флешмоб. До этого фигурки тетриса выкладывали в региональном филиале “Укрзалізниці”, а еще раньше участниками акции стали одесские уличные художники.

Фото: “Одессаоблэнерго”

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