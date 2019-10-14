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Новости Одессы и Одесской области

Фигурки из баночек с красками: в Одессе художники поддержали популярную акцию TetrisChallenge

Фигурки из баночек с красками: в Одессе художники поддержали популярную акцию TetrisChallenge

Участники творческого проекта М97 Рroject присоединились к всемирному флешмобу #TetrisChallenge.

Суть акции в том, чтобы выложить фигурки тетриса из представителей любой профессии и службы. При этом можно задействовать их амуницию и все, чем они обычно пользуются  работе. Все это нужно выложить из машины, после чего, сформировав фигурки, улечься тут же и сделать фото.

Идея флешмоба принадлежит полицейским из Женевы. Они первыми выложили служебную атрибутику на асфальте, прилегли рядом и сфотографировались. После этого движение стало всемирным, к нему уже присоединились в нескольких украинских городах, к примеру, примеру женевских коллег последовали полицейские из Львова.

В свою очередь, уличные художники из Одессы выложили фигурки из коробочек с красками. Из баночек поменьше выложили название бренда – М97. Рядом разложили ящики и дополнили картину лестницей. Сами в респираторах и робе легли на асфальт и сделали снимок с машиной на заднем фоне.

Фото:  Facebook М97 Рroject

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