Фигурки из баночек с красками: в Одессе художники поддержали популярную акцию TetrisChallenge

Суть акции в том, чтобы выложить фигурки тетриса из представителей любой профессии и службы. При этом можно задействовать их амуницию и все, чем они обычно пользуются работе. Все это нужно выложить из машины, после чего, сформировав фигурки, улечься тут же и сделать фото.

Идея флешмоба принадлежит полицейским из Женевы. Они первыми выложили служебную атрибутику на асфальте, прилегли рядом и сфотографировались. После этого движение стало всемирным, к нему уже присоединились в нескольких украинских городах, к примеру, примеру женевских коллег последовали полицейские из Львова.

В свою очередь, уличные художники из Одессы выложили фигурки из коробочек с красками. Из баночек поменьше выложили название бренда – М97. Рядом разложили ящики и дополнили картину лестницей. Сами в респираторах и робе легли на асфальт и сделали снимок с машиной на заднем фоне.

Фото: Facebook М97 Рroject