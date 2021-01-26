В Одессе собрались ремонтировать улицу Водопроводную – как будет ходить транспорт?

В Украине проверят цены на проезд в общественном транспорте Президент Владимир Зеленский поручил проверить цены на проезд в общественном транспорте в Украине. Проведение аудита он поручил заместителю руководителя своего офиса Кириллу Тимошенко, сообщает пресс-служба главы государства. ПОДРОБНЕЕ

В Украине хотят запретить “акустическое насилие” в общественном транспорте Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законопроект о запрете «акустического насилия» в общественном транспорте и предложил его рассмотреть парламенту. Речь идет о запрете на музыку и фильмы во время рейса. ПОДРОБНЕЕ