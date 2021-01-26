В Одессе собрались ремонтировать улицу Водопроводную – как будет ходить транспорт?

В Одессе будет временно изменено движение общественного транспорта по улице Водопроводной из-за ремонтных работ на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная».
Об этом сообщает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.
Так, с субботы, 30 января, и до окончания работ мэрия вносит изменения в схемы движения следующих автобусных маршрутов:
№117, №149 и №220А:
- в направлении движения к 1-й ст. Люстдорфской дороги – от ул. Екатерининской на ул. Пантелеймоновскую, ул. Старопортофранковскую, ул. Болгарскую, ул. Мечникова, пер. Высокий, ул. Водопроводную и далее по маршрутам;
№128, №201 и 202:
- в направлении движения к ул. Старосенной – от ул. Водопроводной, на Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Краснова, ул. Артиллерийскую, ул. Водопроводную (правый поворот), пл. Старосенную и далее по маршрутам;
№ 214:
- в направлении движения к 1-й ст. Люстдорфской дороги – от ул. Старопортофранковской на ул. Болгарскую, ул. Мечникова, пер. Высокий, ул. Водопроводную и далее по маршруту;
№ 121:
- в направлении движения к ТЦ «Метро» – от ул. Преображенской на ул. Пантелеймоновскую, ул. Старопортофранковскую, ул. Болгарскую, ул. Мечникова, пер. Высокий, ул. Водопроводную и далее по маршруту;
№ 237:
- в направлении движения к Куликову полю – от ул. Ришельевской на ул. Малую Арнаутскую, ул. Гимназическую, Итальянский бульвар (конечная остановка автобусного маршрута №190);
- в направлении движения к ул. Агрономической – от Итальянского бульвара на привокзальную площадь и далее по маршруту.
Ранее сообщалось, что в Одессе до 31 декабря 2021 года будет перекрыто движение автотранспорта на улице Бориса Литвака.