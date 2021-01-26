Новости Одессы и Одесской области

В Одессе собрались ремонтировать улицу Водопроводную – как будет ходить транспорт?

В Одессе собрались ремонтировать улицу Водопроводную – как будет ходить транспорт?

В Одессе будет временно изменено движение общественного транспорта по улице Водопроводной из-за ремонтных работ на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная».

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

Так, с субботы, 30 января, и до окончания работ мэрия вносит изменения в схемы движения следующих автобусных маршрутов:

№117, №149 и №220А:

  • в направлении движения к 1-й ст. Люстдорфской дороги – от ул. Екатерининской на ул. Пантелеймоновскую, ул. Старопортофранковскую, ул. Болгарскую, ул. Мечникова, пер. Высокий, ул. Водопроводную и далее по маршрутам;

№128, №201 и 202:

  • в направлении движения к ул. Старосенной – от ул. Водопроводной, на Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Краснова, ул. Артиллерийскую, ул. Водопроводную (правый поворот), пл. Старосенную и далее по маршрутам;

№ 214:

  • в направлении движения к 1-й ст. Люстдорфской дороги – от ул. Старопортофранковской на ул. Болгарскую, ул. Мечникова, пер. Высокий, ул. Водопроводную и далее по маршруту;

№ 121:

  • в направлении движения к ТЦ «Метро» – от ул. Преображенской на ул. Пантелеймоновскую, ул. Старопортофранковскую, ул. Болгарскую, ул. Мечникова, пер. Высокий, ул. Водопроводную и далее по маршруту;

№ 237:

  • в направлении движения к Куликову полю – от ул. Ришельевской на ул. Малую Арнаутскую, ул. Гимназическую, Итальянский бульвар (конечная остановка автобусного маршрута №190);
  • в направлении движения к ул. Агрономической – от Итальянского бульвара на привокзальную площадь и далее по маршруту.

Ранее сообщалось, что в Одессе до 31 декабря 2021 года будет перекрыто движение автотранспорта на улице Бориса Литвака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить