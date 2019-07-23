В Одессе собираются установить национальный рекорд Украины

26 июля в рамках «Фестиваля гигантских китайских фонарей», который проходит в парке «Преображенский» установят рекорд в номинации самая масштабная выставка светящихся инсталляций в Украине. Рекорд зарегистрируют в Национальном Реестре Рекордов Украины.

«Фестиваль гигантских китайских фонарей» – уникальная выставка из 30 тематических световых фигур, символизирующая древнюю народную сказку или легенду Китая, среди которых: сады панд и фламинго, лес оленей, райских птиц и 40-метровый огнедышащий дракон.

«Над всеми инсталляциями работала приглашенная команда специалистов из Китая. Во время монтажа было использовано более 15 тысяч лампочек и 2,5 километров шелка, а сама установка длилась около двух недель», – рассказывает организатор фестиваля Денис Погорелко, руководитель компании Grand Event.

Специальные гости мероприятия: директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова и представитель Посольства Китая в Одессе.

Организаторы фестиваля обещают в день рекорда тематическую развлекательную программу для всех посетителей и зажигательное фаер-шоу.

«Фестиваль гигантских китайских фонарей» приглашает всех, кто еще не успел побывать на культовой выставке и сделать селфи с гигантским драконом.

Когда: 26 июля в 21.00

Где: парк Преображенский (Новощепной ряд, 27)

(Новощепной ряд, 27) Вход: по билетам