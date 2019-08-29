В Одессе собирают брендовую одежду на благотворительность для детей

Одесские волонтеры проводят сбор ненужных вещей. После чего они продают вещи на ярмарке, а за вырученные деньги покупают оборудование в больницы и помогают детям.

Об этом рассказала учредитель благотворительной организации «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова на своей странице в Facebook.

В третий раз в Одессе пройдет Vintage Charity Market — ярмарка, где продают б/у одежду в благотворительных целях. Уже сейчас есть возможность поучаствовать в приближающемся маркете.

Ненужные вещи волонтеры принимают по адресам:

ул. Греческая, 17 ресторан Fratelli;

пер. Маяковского,3, магазин Apartment,13.

Кроме того, организаторы приглашают желающих посетить ярмарку и приобрести настоящие брендовые вещи по смешным ценам. Vintage Charity Market пройдет 08 сентября во внутреннем дворе ресторана Fratelli, начало – в 10.00.

Напомним, ранее «Одесская жизнь» рассказывала о том, какую деятельность развернули в городе одесские волонтеры. Кроме того, мы уже писали, что волонтеры разработали интерактивную карту боксов, куда можно сдать свою старую одежду.

Фото: Катерина Ножевникова