Помоги себе сам: волонтеры Одессы восстанавливают дворцы, чистят склоны, дарят улыбку

По-настоящему любить свой город – это не значит к месту и не к месту объясняться в любви к «одессочке» ( и кто выдумал эту слащавую кличку?). А значит это – вернуть Одессе ее золотой, ну, ладно, серебряный век.

Нереально? А чем мы хуже ее первых поселенцев, создавших в безводной степи «жемчужину у моря»? И сегодня все чаще появляются неравнодушные, деятельные и активные, полные идей и, главное, решимости люди. Они строят «сегодня» и «завтра» любимого города, не дожидаясь помощи властей, не требуя финансирования и даже не прося помощи. И у них это получается! Ведь мы же одесситы, и нам не все равно.

«Мой город»

Так появилась в Одессе единая краудфандинговая платформа «Мой город». На сегодняшний день она объединяет более 11 тысяч активных одесситов. Воплощены в жизнь – порядка сотни социальных проектов.

Культовый очаг культуры

Наверное, самый знаковый из них – восстановление Зеленого театра в парке Шевченко. Первый и единственный в Одессе амфитеатр под открытым небом с 30-х годов ХХ века задавал новые стандарты в культурной жизни города, считался одной из самых посещаемых и востребованных летних концертных площадок. В конце 90-х он был заброшен, постепенно превращаясь в руины.

В 2015 году Impact Hub Odessa задался целью обновить Зеленый театр. И не столько при помощи кирпичей и цемента, сколько воплощая в старом объекте современные идеи о качественном и полезном отдыхе.

Сегодня — это единственная театрально-парковая зона в Украине, которая предлагает набор культурных, образовательных и экологических активностей. Для одесситов она стала культовым местом отдыха.

Витамины смеха

Еще один проект платформы – «Больничные клоуны», – занял первое место, завоевав главный грант на конкурсе социальных проектов Украины «Social Camp Ukraine». Его участники — профессиональные актеры, волонтеры, которые помогают детям адаптироваться в больнице. Сегодня они тесно сотрудничают с лечащими врачами, облегчая установление контакта с испуганными, замкнувшимися в себе малышами.

Ведь тяжелый больничный режим может стать испытанием и для взрослого, а тем более – для детей, которым пришлось поменять игры и домашний уют на больничные стены и болезненные процедуры. И затянуться этот период может, порой, на недели, месяцы…

Работа больничного клоуна и заключается в том, чтобы играми, шутками и правильным общением создать доверительную обстановку, в которой ребенок захочет улыбаться, кушать и принимать лечебные процедуры.

Мебельный дизайн из «драгоценного пластика»

Социальный проект «Мастерская по переработке пластиковых отходов», призван не только очистить город от мусора, но и, утилизировать его, направив в полезное русло. Изначально для реализации проекта необходимо было создать определенный фонд пластика. Каждый гражданин, сдав вторсырье, мог быть уверен, что пластиковый мусор пойдет на создание конкретного полезного объекта — дизайнерской парковой мебели, например.

Совсем скоро ребята планируют презентовать свое первое серьезное изделие. К тому же, помимо переработки отходов автор проекта Евгений Хлебников регулярно проводит мастер-классы для детей под названием «Драгоценный пластик». Здесь с помощью нехитрых инструментов его можно превратить в то, что подскажет фантазия.

«Мусорный десант» в парках и на склонах

Превратить любимый город в самый чистый – притом, не дожидаясь активных действий соответствующих коммунальных предприятий, решили волонтеры инициативной группы «Наша чистая Одесса». В выходные встречаются поутру и устраивают субботники и воскресники в зеленых зонах города, отчаянно нуждающихся в «генеральной уборке». Приходят, порой, целые семьи с детьми.

В среднем, за уборку мусором заполняется 35-40 120-литровых мешков. Предоставляется и транспорт для его вывоза. На очищенной территории ребята устанавливают таблички с просьбой больше не сорить. Рядом оставляют пакеты для мусора. А местные жители, увидев результаты работы десанта, вооруженного лопатами и граблями, как правило, самостоятельно стараются участок, отвоеванный у мусора, поддерживать в чистоте.

«Мой дом Одесса»: дом Руссова, оранжерея Маразли и дача Маврокордато

В который раз очистили от уродливых «граффити» недавно отреставрированный мост Коцебу волонтеры общественной организации «Мой дом Одесса». Ее основная задача – сохранение исторических и архитектурных памятников нашего региона. Одним из наиболее масштабных проектов волонтеров стал многострадальный дом Руссова.

Ребята не только писали письма во все возможные инстанции с требованием спасти от окончательного разрушения это красивейшее здание Одессы. Пока власти раскачивались — восстановили упавший из–за сильного ветра забор, смастерили настоящую «полосу препятствий» для мародеров, установили камеры наблюдения, даже соседей к охране здания подключили.

Еще одна «историческая эпопея» команды связана с восстановлением и реставрацией частично сохранившейся оранжереи на территории дачи Маразли (сегодня – санатория Чкалова). Волонтеры произвели все необходимые замеры, создали подробные чертежи здания, сфотографировали крупные и мелкие аутентичные детали, создали наглядную визуализацию былой красоты и величия.

И, что немаловажно, добились, чтобы весь санаторий Чкалова был признан объектом культурного наследия и взят под охрану государства. К тому же – провели множество субботников по уборке самой оранжереи и прилегающей к ней территории. А недавно организация начала сотрудничать с руководством санатория «Аркадия», в старинных зданиях которого когда-то располагались дачи одесских купцов Маврокордато и Параскева.

Сегодня произведена фотофиксация наружных фасадов и внутренних интерьеров всех сохранившихся зданий, а снимки вместе с необходимой документацией переданы в областное управление охраны культурного наследия. Другой серьезный проект – присвоение территории некрополя «Второе городское кладбище» статуса объекта культурного наследия.

Для этого волонтеры тщательно исследуют его территорию, составляют перепись всех существующих на сегодняшний день захоронений, делая основной упор на людей, оставивших след в истории Одессы. Подключились к организации и неравнодушные жители села Нерубайское. Так появился проект, посвященный изучению, расчистке и сохранению для будущих поколений расположенного в селе старинного казацкого кладбища.

Замок монстров, оперативный ремонт и добрый обед

Планирует восстановить старинную усадьбу (памятник архитектуры «Дача Анатра») и благотворительный фонд «Корпорация монстров». Фонд получил его в подарок от мецената, пожелавшего остаться неизвестным. По предварительным расчетам, на реставрацию заброшенного дворца потребуется около миллиона долларов. И «монстры» рассчитывают на весомую поддержку спонсоров. Зато уж точно на месте готического замка и старинного парка не вырастет уродливая высотка. А появится здесь, как планирует корпорация, Центр городской благотворительности. И старинный парк особняка будет открыт для всех.

В ежегодном конкурсе Всемирного клуба одесситов Благотворительный фонд «Корпорация монстров» признан лауреатом в номинации «Событие года» – за организацию ремонта ожогового отделения КУ «Одесский областной клинический медицинский центр». Всего за 5 недель здесь были капитально отремонтированы палата детской реанимации, взрослая реанимация, детская перевязочная, туалеты; заменены сан-уголки, приобретена необходимая мебель и светильники.

Еще один осуществленный проект корпорации – «Измени больницу». В его рамках в Одесской областной детской больнице был отремонтирован и оборудован новый манипуляционный кабинет.

На этом «монстры» не остановились и принялись за небольшой ремонт отделения травматологии. Благотворительная программа фонда «Я – мама» направлена на помощь одиноким матерям и многодетным семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Представив необходимые документы, здесь можно рассчитывать на бесплатное получение детского питания, памперсов, одежды, медикаментов.

Начать самостоятельную жизнь выпускникам детских домов и интернатов помогает ежегодный проект «Твой дом». Комнату в общежитии ребята получают, а вот возможности обустроить свой быт, как правило, у них нет. «Монстры» готовят для выпускников набор необходимых вещей: подушка, одеяло, постельное белье, полотенце, посуда, средства гигиены, канцтовары.

«Добрый обед. Время жить» поддерживает пенсионеров 70+, получающих мизерную пенсию. Под этим брендом на сегодняшний день в Одессе работают два социальных кафе. Для них рестораны города ежедневно готовят горячие обеды. Также в рамках проекта – посещения пенсионерами театров, лекций, участие в мастер-классах…

Ведь в Одессе никто не должен быть обездолен и одинок!

Фото: Вероника Полищук, Мария Котова, страницы волонтерских организаций в Facebook