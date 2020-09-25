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В Одессе снова появятся общественные инспекторы по охране культурного наследия

В Одессе снова появятся общественные инспекторы по охране культурного наследия

В Одессе возобновят работу общественные инспекторы по охране культурного наследия. Такой институт был создан в Одессе летом 2013 года, а в 2018 году его работа была приостановлена.

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На заседании исполкома Одесского городского совета был принят проект Положения об общественных инспекторах по охране культурного наследия при городском управлении по вопросам охраны объектов культурного наследия.

Проект нормативно регулирует главные принципы и организационные моменты работы общественных инспекторов, а также конкретизирует их полномочия. Общественные инспекторы — это добровольцы, которые имеют право проводить осмотр, фотофиксацию состояния памятников и предупреждать нарушения законодательства.

Как отметил начальник городского управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Павел Остапенко, стать общественным инспектором может любой желающий, имеющий подготовку и знания в сфере охраны культурного наследия. Для добровольцев, подавших заявки и прошедших собеседование, будут проводить тренинги в сфере охраны культурного наследия на базе профильного управления.

Удостоверения общественным инспекторам будут выдавать сроком на 1 год, после которого инспектор должен будет отчитаться перед управлением о проделанной работе.

Кроме того, привлечение общественных инспекторов по охране объектов культурного наследия Одессы предусмотрено на общественных началах, без выделения средств из городского бюджета.

Как сообщает официальный сайт г.Одессы, в соответствии со статьей 8 Закона Украины «Об охране культурного наследия» органы охраны культурного наследия могут привлекать к работе опытных специалистов в сфере охраны культурного наследия, а также граждан на правах общественных инспекторов для наблюдения за состоянием хранения и использования памятников, их территорий и зон охраны, охраняемых археологических территорий, исторических ареалов населенных мест. Нормативно-правовая база в сфере охраны культурного наследия не определяет понятие «общественный инспектор», не содержит принципов работы и перечня полномочий общественных инспекторов. То есть главные принципы и организационные моменты работы общественных инспекторов требуют нормативного урегулирования, а их полномочия — конкретизации. В связи с этим, в целях нормативного закрепления работы общественных инспекторов, был разработан и утвержден проект «Положения об общественных инспекторах по охране культурного наследия при управлении по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета».

Напомним, вопрос о возобновлении института общественных инспекторов по охране культурного наследия не раз ставил одесский краевед, педагог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов.

 

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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