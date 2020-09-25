В Одессе снова появятся общественные инспекторы по охране культурного наследия

В Одессе возобновят работу общественные инспекторы по охране культурного наследия. Такой институт был создан в Одессе летом 2013 года, а в 2018 году его работа была приостановлена.

На заседании исполкома Одесского городского совета был принят проект Положения об общественных инспекторах по охране культурного наследия при городском управлении по вопросам охраны объектов культурного наследия.

Проект нормативно регулирует главные принципы и организационные моменты работы общественных инспекторов, а также конкретизирует их полномочия. Общественные инспекторы — это добровольцы, которые имеют право проводить осмотр, фотофиксацию состояния памятников и предупреждать нарушения законодательства.

Как отметил начальник городского управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Павел Остапенко, стать общественным инспектором может любой желающий, имеющий подготовку и знания в сфере охраны культурного наследия. Для добровольцев, подавших заявки и прошедших собеседование, будут проводить тренинги в сфере охраны культурного наследия на базе профильного управления.

Удостоверения общественным инспекторам будут выдавать сроком на 1 год, после которого инспектор должен будет отчитаться перед управлением о проделанной работе.

Кроме того, привлечение общественных инспекторов по охране объектов культурного наследия Одессы предусмотрено на общественных началах, без выделения средств из городского бюджета.

Как сообщает официальный сайт г.Одессы, в соответствии со статьей 8 Закона Украины «Об охране культурного наследия» органы охраны культурного наследия могут привлекать к работе опытных специалистов в сфере охраны культурного наследия, а также граждан на правах общественных инспекторов для наблюдения за состоянием хранения и использования памятников, их территорий и зон охраны, охраняемых археологических территорий, исторических ареалов населенных мест. Нормативно-правовая база в сфере охраны культурного наследия не определяет понятие «общественный инспектор», не содержит принципов работы и перечня полномочий общественных инспекторов. То есть главные принципы и организационные моменты работы общественных инспекторов требуют нормативного урегулирования, а их полномочия — конкретизации. В связи с этим, в целях нормативного закрепления работы общественных инспекторов, был разработан и утвержден проект «Положения об общественных инспекторах по охране культурного наследия при управлении по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета».

Напомним, вопрос о возобновлении института общественных инспекторов по охране культурного наследия не раз ставил одесский краевед, педагог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов.