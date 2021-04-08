В Одессе снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Одессе за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр.

Так, за неделю ОРВИ и гриппом заболели 4775 одесситов, из них 50,2% составили – дети.

В лабцентре также отмечают, что снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах: на 2,7% у детей и на 12,5% у взрослых.

В настоящее время уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе находится ниже эпидемического порога и соответствует сезонному уровню.

Также на минувшей неделе в Одессе зарегистрировали 46 случаев острых кишечных инфекций, из них 78% случаев – у детей.

Вирусные гепатиты и воздушно-капельные инфекции регистрировались единичными случаями. А случаи дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита не зарегистрированы.

Фото: ditvora.com_.ua