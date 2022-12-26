В Одессе слышны взрывы: что происходит?

С утра 26 декабря в некоторых районах Одессы и пригородах слышны взрывы. Жителей просят не волноваться – это работа Сил обороны.

Сообщается, что если сегодня одесситы слышат периодические звуки взрывов в городе и пригороде — это работа наших сил обороны. Поэтому пугаться и паниковать причин нет.

Отмечается, что, возможно взрывы будут слышны в течении суток. Тревога не объявляется, значит ситуация под контролем и это тренируются ВСУ или другие подразделения Сил обороны Юга.

Подобного рода тренировки периодически происходят в Одесской области. Также причиной взрывов могут быть контролируемые подрывы морских мин, которые порой приносит шторм к одесским берегам, или уничтожение саперами найденных боеприпасов времен Второй мировой войны.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала об оперативной ситуации на фронте к утру сегодняшнего дня.