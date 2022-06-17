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В Одессе слышны взрывы – что происходит?

В Одессе слышны взрывы – что происходит?

Сегодня днем, 17 июня 2022 года, многие одесситы могли слышать глухие раскатистые звуки, отдаленно напоминающие не то взрывы, не то орудийные залпы.

Что это? Снова работает наше ПВО? Или тренируются военные? Или (не дай Бог!) что похуже?.. Ведь новости об утреннем ракетном обстреле соседнего Николаева не добавляют оптимизма. Хотя воздушную тревогу да данный момент вроде бы не объявляли…

Но, как выяснилось, повода для паники нет. Причина глухих раскатов вполне прозаична – это обычный гром.

Да-да, на Одессу надвигается июньская гроза. Это подтверждает и погодный Телеграм-канал The Weather Lab.

гроза под Одессой

на Одессу надвигается гроза.

Кстати, напомним, о том, что пятница 17 июня будет дождливой, накануне предупреждал и Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Между тем, местные Телеграм-каналы сообщают, что возле Двух столбов уже идет ливень…

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Редакция ПРОФИЛЬ

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