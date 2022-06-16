Погода в Одессе 17 июня: пятница будет дождливой?

Завтра, в пятницу, 17 июня 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность, возможен дождь, а местами – даже гроза.
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе:
- переменная облачность, днем возможен кратковременный дождь;
- ветер юго-западный, 6-11 м/с;
- температура ночью 15-17°С выше нуля, днем 23-25°С тепла.
По Одесской области синоптики прогнозируют:
- переменную облачность, днем кратковременный дождь, гроза;
- ветер юго-западный, 6-11 м/с;
- температура ночью 12-17°С, днем 23-28°С тепла;
- на дорогах области утром местами дымка, видимость 2-4 км.