В Одессе скорая помощь «села на мель»: ее спасли пассажиры трамвая

Карета скорой помощи застряла на трамвайных путях. С бордюра, на который машина медиков села брюхом, ее сняли пассажиры подъехавшего трамвая.

Освобождение кареты скорой помощи произошло к взаимной радости медиков и пассажиров трамвая 12 маршрута.

Первые освободились из дорожной ловушки. Вторые продолжили свой путь, вместо того, чтобы мучиться в душном вагоне трамвая.

Люди еще раз на практике убедились, что взаимовыручка – это хорошо.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, как в Одесской области спасатели вызволили скорую из болота

Фото 7 канала