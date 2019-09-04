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Новости Одессы и Одесской области

Шестеро студентов подхватили “желтуху” на практике в Одессе

Шестеро студентов подхватили “желтуху” на практике в Одессе

Жертвами вирусного гепатита А стали учащиеся Дрогобычского педуниверситета, что во Львовской области. К нам они приехали на практику.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Всех студентов поместили на лечение в одесские больницы.

– К нам поступила информация о том, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом вирусный гепатит «А» госпитализированы шесть иногородних студентов, которые находились на практике в Одессе, — отметили в ГСЧС. – Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Кстати, гепатит «А» известен еще как “желтуха” или болезнь Боткина. Это инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом. Его называют болезнью грязных рук, так как чаще всего подхватить его можно, не соблюдать правила гигиены. А можно заразиться, если съесть что-то немытое или выпить воды из-под крана.

Болезнь эта неприятная, так как протекает только в острой форме. Больного тошнит, болит живот, появляется, зуд, тяжесть под ребрами, рвота и температура 38-39°.

При этом длиться заболевание может от одной недели до нескольких месяцев. А чтобы организм полностью восстановился, может уйти и полгода.

Заболевание нужно лечить специальными препаратами, уколами, сидеть на диете. Если все делать правильно, больше “желтуха” не вернется – у человека, переболевшего ею, вырабатывается иммунитет.

Фото: img.joinfo.ua

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