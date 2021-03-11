В Одессе сбросили взрывчатку с квадрокоптера во двор дома

Одесские полицейские выясняют, при каких обстоятельствах на территории частного дома в Киевском районе Одессы оказались обломки гранаты.

Как сообщает пресс-служба Главка Нацполиции в Одесской области, сегодня днем в полицию сообщили, что на придомовой территории частного дома на улице Дачной нашли обломки взрывного устройства и квадрокоптера.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пострадавших нет.

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Фото: пресс-служба ГУНП в Одесской области