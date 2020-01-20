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Новости Одессы и Одесской области

Водителей в Одессе регулярно штрафуют за нарушения на новой полосе в центре города

Водителей в Одессе регулярно штрафуют за нарушения на новой полосе в центре города

Речь идет о полосе для общественного транспорта на улице Ришельевской.

Так, на аппаратном совещании директор гордепартамента траспорта Александр Илько рассказал, что она эффективно работает только тогда, когда рядом находятся парковочные инспекторы.

 

Как только автомобилисты видят, что их никто не контролирует, тут же начинают позволять себе вольности, говорит Александр Илько.

За одну только неделю водителям на Ришельевской выписали штрафов на 15 с лишним тысяч гривен – за самовольное паркование в неотведенном для этого месте. В целом привлекли к ответственности за нарушения 31 автомобилиста.

Фото: usionline.com

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