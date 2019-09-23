В Одессе ребенок упал в люк возле школы и разбил голову

Инцидент произошел рядом с городской школой №82.

Об этом сообщил активист Олекса Ярославцев в группе БАТЬКИ SOS на Facebook.

Там ребенок не заметил прикрытую фанерой канализационную шахту и провалился. Малыш разбил голову, но смог выбраться сам и дойти домой.

Вызвав скорую, отец пострадавшего ребенка рассказал обо всем Олексе. Тот позвонил руководителю гордепартамента образования Елене Буйневич. Вскоре родителям перезвонила школьная учительница. Но, как выяснилось, не для того, чтобы выразить сочувствие, извиниться или предложить помощь.

– Отцу ребенка позвонила педагог с претензией: она, мол, предупреждала туда не ходить, – отметил Ярославцев. – В связи с этим у меня возник вопрос о профпригодности учителя.

В свою очередь, в горсовете пообещали закрыть люк в ближайшее время. Пока его временно оградили.

Фото: Олекса Ярославцев