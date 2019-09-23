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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе ребенок упал в люк возле школы и разбил голову

В Одессе ребенок упал в люк возле школы и разбил голову

Инцидент произошел рядом с городской школой №82.

Об этом сообщил активист Олекса Ярославцев в группе БАТЬКИ SOS на  Facebook.

Там ребенок не заметил прикрытую фанерой канализационную шахту и провалился. Малыш разбил голову, но смог выбраться сам и дойти домой.

Вызвав скорую, отец пострадавшего ребенка рассказал обо всем Олексе. Тот позвонил руководителю гордепартамента образования Елене Буйневич. Вскоре родителям перезвонила школьная учительница. Но, как выяснилось, не для того, чтобы выразить сочувствие, извиниться или предложить помощь.

– Отцу ребенка позвонила педагог с претензией: она, мол, предупреждала туда не ходить, – отметил Ярославцев. – В связи с этим у меня возник вопрос о профпригодности учителя.

В свою очередь, в горсовете пообещали закрыть люк в ближайшее время. Пока его временно оградили.

Люк оградили и пообещали закрыть

Люк оградили и пообещали закрыть

Фото: Олекса Ярославцев

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